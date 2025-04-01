Государство не оказывает должного сопротивления влиянию глобалистов на Россию – глава МЭФ

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Измерение деньгами уровня развития общества– это путь глобалистов, ведущий к превращению человечества в серую массу, которой проще управлять и навязывать товары.

Об этом на Московском экономическом форуме заявил председатель МЭФ, президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши оппоненты, которые меряют общество деньгами, стремятся превратить человечество в серую однородную массу, которая подвержена манипуляциям и которой удобно сбывать стандартизированные товары. Это я говорю о глобалистах. Но со стороны наших госструктур эти попытки не получают должного отпора. Мы видим очернение истории России, пропаганду индивидуализма, навязывание чужих стандартов культуры, чужих грёз. Видим стимулирование миграции. И политика в области культуры не противостоит этому», – подчеркнул он.

«Мы не видим человека труда, проблемы столкновения цивилизаций и поиска пути выхода из современного кризиса даже в тех культурных проектах, которые получают финансирование со стороны госструктур, которые влияют на нашу с вами культуру. Поэтому вроде бы у нас разные экономические школы: мерить успех деньгами или мерить успех в устойчивости общества. Но даже время у нас течёт в разных направлениях – там, где мы хотим изменений, движения вперёд, наши оппоненты цепляются за устаревшие подходы и запрещают развитие», – добавил Бабкин.

По его словам, этот конфликт существует во многих странах мира.