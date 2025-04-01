Государство не оказывает должного сопротивления влиянию глобалистов на Россию – глава МЭФ
Измерение деньгами уровня развития общества– это путь глобалистов, ведущий к превращению человечества в серую массу, которой проще управлять и навязывать товары.
Об этом на Московском экономическом форуме заявил председатель МЭФ, президент Ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Наши оппоненты, которые меряют общество деньгами, стремятся превратить человечество в серую однородную массу, которая подвержена манипуляциям и которой удобно сбывать стандартизированные товары. Это я говорю о глобалистах.
Но со стороны наших госструктур эти попытки не получают должного отпора. Мы видим очернение истории России, пропаганду индивидуализма, навязывание чужих стандартов культуры, чужих грёз. Видим стимулирование миграции. И политика в области культуры не противостоит этому», – подчеркнул он.
«Мы не видим человека труда, проблемы столкновения цивилизаций и поиска пути выхода из современного кризиса даже в тех культурных проектах, которые получают финансирование со стороны госструктур, которые влияют на нашу с вами культуру.
Поэтому вроде бы у нас разные экономические школы: мерить успех деньгами или мерить успех в устойчивости общества. Но даже время у нас течёт в разных направлениях – там, где мы хотим изменений, движения вперёд, наши оппоненты цепляются за устаревшие подходы и запрещают развитие», – добавил Бабкин.
По его словам, этот конфликт существует во многих странах мира.
«Он (третий мир) имеет гораздо больше возможностей развиваться гармонично, бесконфликтно, где наши нации, цивилизации, сообщества могут взаимно обогащать друг друга. Ведь разнообразие культур и экономических укладов очень важны для сохранения человечества. Так же, как разнообразие видов важно для сохранения жизни на земле», – заключил Бабкин.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: