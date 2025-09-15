Гонец Трампа: Будем продолжать помощь бандеровцам разведкой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские военные якобы и сами справляются с задачами, потому отправлять им в помощь американских солдат не планируется. Речь может идти лишь о разведданных и логистике, что уже и так делают США.

Об этом в рамках форума YES заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.