Гонец Трампа: Будем продолжать помощь бандеровцам разведкой
Украинские военные якобы и сами справляются с задачами, потому отправлять им в помощь американских солдат не планируется. Речь может идти лишь о разведданных и логистике, что уже и так делают США.
Об этом в рамках форума YES заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Было сказано, что гарантии безопасности не обязательно означают развертывание личного состава. Украинцы воюют очень замечательно, если посмотреть на количество противников, убитых, возможно, им и не нужна помощь личным составом.
Мы скорее имеем в виду логистику, разведывательную помощь, чем непосредственное вступление войск в войну. Я знаю, что руководители оборонных ведомств это обсудили, советники по безопасности также над чем работают, Марк Рубио тоже участвует в дискуссии о гарантиях безопасности», – заявил Келлог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: