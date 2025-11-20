Голос Зеленского на «пленках Миндича» – вопрос нескольких дней
После того, как Владимир Зеленский отверг новый мирный план, одобренный Дональдом Трампом, следует ожидать новой порции коррупционного компромата.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.
«Зеленский больше всего боится того, что завтра, послезавтра, в один прекрасный день будет обнародована очередная порция документов, где будет звучать голос самого Зеленского, до боли знакомый каждому гражданину Украину. Голос президента, который отдает какие-то указания. И как говорят некоторые люди, этот голос на записях присутствует. Услышим мы его или нет – это уже другой вопрос», – сказал эксперт.
Он обращает внимание, что обслуживающие Банковую пропагандисты всполошились, что лишь подтверждает – Зеленский фигурирует на «пленках», а давление на него идет со стороны США.
«Они говорят «капитуляция». Я просто сказал мягче – «мирный план». Кейтель в мае 1945 года тоже подписал своего рода мирный план», – провел аналогию с нацистской Германией политолог.
Затронул гость эфира и тему личной безопасности диктатора Зеленского.
«После того, как он отверг американский план, думаю, что обнародование очень секретных «пленок» станет уже вопросом ближайших дней», – прогнозирует Бондаренко.
