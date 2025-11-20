Голос Зеленского на «пленках Миндича» – вопрос нескольких дней

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После того, как Владимир Зеленский отверг новый мирный план, одобренный Дональдом Трампом, следует ожидать новой порции коррупционного компромата.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире признанного в РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший родную страну киевский политолог Константин Бондаренко.

«Зеленский больше всего боится того, что завтра, послезавтра, в один прекрасный день будет обнародована очередная порция документов, где будет звучать голос самого Зеленского, до боли знакомый каждому гражданину Украину. Голос президента, который отдает какие-то указания. И как говорят некоторые люди, этот голос на записях присутствует. Услышим мы его или нет – это уже другой вопрос», – сказал эксперт.

Он обращает внимание, что обслуживающие Банковую пропагандисты всполошились, что лишь подтверждает – Зеленский фигурирует на «пленках», а давление на него идет со стороны США.

«Они говорят «капитуляция». Я просто сказал мягче – «мирный план». Кейтель в мае 1945 года тоже подписал своего рода мирный план», – провел аналогию с нацистской Германией политолог.

Затронул гость эфира и тему личной безопасности диктатора Зеленского.