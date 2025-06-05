Глубокого тыла уже не существует – Кедми

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Устроенные Украиной теракты показали, что в современной войне даже находящиеся далеко в тылу регионы находятся под угрозой. Так что России придётся пересматривать охрану стратегических объектов по всей стране.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается реального ущерба железнодорожным мостам, Россия должна в корне пересмотреть защиту всех стратегических объектов. Потому что глубины [глубокого тыла] уже не существует. Как и что и какие объекты и определить и степень угрозы и всё – это все Россия должна сделать. И меры нужно принять системного порядка, технического порядка, технологического, организационного, законодательного», – сказал Кедми.