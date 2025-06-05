Глубокого тыла уже не существует – Кедми

Владимир Гладков.  
05.06.2025 15:25
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Устроенные Украиной теракты показали, что в современной войне даже находящиеся далеко в тылу регионы находятся под угрозой. Так что России придётся пересматривать охрану стратегических объектов по всей стране.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Устроенные Украиной теракты показали, что в современной войне даже находящиеся далеко в тылу регионы...

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«Что касается реального ущерба железнодорожным мостам, Россия должна в корне пересмотреть защиту всех стратегических объектов. Потому что глубины [глубокого тыла] уже не существует.

Как и что и какие объекты и определить и степень угрозы и всё – это все Россия должна сделать. И меры нужно принять системного порядка, технического порядка, технологического, организационного, законодательного», – сказал Кедми.

«В современном мире нет никакой проблемы совершить диверсионный акт в любой точке любой страны. Вопрос только, какие усилия для этого надо приложить и насколько охрана этих объектов эффективна, чтобы сделать эти усилия невозможными или почти невозможными.

Вообще система предохранения, охраны, защиты, она построена на том, чтобы степень и размер усилий для того, чтобы провести диверсионный акт, были слишком тяжелыми, слишком трудоемкими, слишком заметными, чтобы преодолеть систему защиты», – добавил Кедми.

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