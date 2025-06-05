Глубокого тыла уже не существует – Кедми
Устроенные Украиной теракты показали, что в современной войне даже находящиеся далеко в тылу регионы находятся под угрозой. Так что России придётся пересматривать охрану стратегических объектов по всей стране.
Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается реального ущерба железнодорожным мостам, Россия должна в корне пересмотреть защиту всех стратегических объектов. Потому что глубины [глубокого тыла] уже не существует.
Как и что и какие объекты и определить и степень угрозы и всё – это все Россия должна сделать. И меры нужно принять системного порядка, технического порядка, технологического, организационного, законодательного», – сказал Кедми.
«В современном мире нет никакой проблемы совершить диверсионный акт в любой точке любой страны. Вопрос только, какие усилия для этого надо приложить и насколько охрана этих объектов эффективна, чтобы сделать эти усилия невозможными или почти невозможными.
Вообще система предохранения, охраны, защиты, она построена на том, чтобы степень и размер усилий для того, чтобы провести диверсионный акт, были слишком тяжелыми, слишком трудоемкими, слишком заметными, чтобы преодолеть систему защиты», – добавил Кедми.
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