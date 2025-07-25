Глава Пентагона: Приятно смотреть, как прибалты готовы к «летальности» и подгоняют весь блок НАТО

Максим Столяров.  
25.07.2025 22:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Прибалтика, Провокации, Россия, США, Украина


Прибалты подают всем европейским членам НАТО пример того, что «дело не в размере, а в решимости».

Об этом говорили министры обороны «стран Балтии» на встрече с главой Пентагона Питом Хегсетом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прибалты подают всем европейским членам НАТО пример того, что «дело не в размере, а...

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Хегсет поздравил прибалтов «с их важной ролью в самом успешном и историческом саммите НАТО в современной истории».

«Обязательства союзников по увеличению расходов на оборону до 5% сделают НАТО сильнее и устойчивее, а также повысят боеспособность. Наши балтийские союзники давно идут впереди, и вы вдохновляете другие страны НАТО на увеличение расходов. Выражаю своё восхищение за достижение 5-процентного показателя расходов на оборону не через несколько лет, а уже сейчас – в 2026 году. Это подчёркивает вашу преданность альянсу и служит отличным примером», – расхваливал глава Пентагона.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур вошел в раж и заверил, что со следующего года его страна будет тратить даже больше 5%.

Чуть скромнее, но не менее подобострастно, выступил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс.

«Европейцы должны активизироваться. Нам нужно справедливо распределить нагрузку, и конкретные шаги, которые мы предпринимаем под руководством администрации президента США – это очень важно. Расходы Латвии на оборону очень серьёзные, в следующем году они составят 5%»,  – пообещал Спрудс.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене решила не отставать и заявила, что прибалты подают всем пример того, что «дело не в размере, а в решимости». Литовка заверила, что до 2030 года Вильнюс увеличит затраты до 6% и призвала «европейских союзников» сделать то же самое.

Пит Хегсет похлопал по плечу прибалтов.

«Приятно находиться в формате НАТО и наблюдать за тем, как страны Балтии руководят, подают пример и напоминают всему Североатлантическому союзу о его обязанностях на боеготовность и летальность», – завершил представление глава Пентагона, заявивший ранее, что войска США не будут принимать участие в войне на Европейском континенте.

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