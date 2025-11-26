Немецкое руководство должно понимать, что в случае нападения на Россию, разговор с ФРГ будет принципиально отличаться от того, что происходит на Украине. Если Украину Россия старается сберечь, считая ее своей территорией, то существование Германии в случае агрессии закончится через полчаса.

Об этом в интервью экс-аналитику ЦРУ Ларри Джонсону заявил депутат Госдумы, генерал Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.