Генсек НАТО назвал сроки войны с Россией
Страны НАТО производят за год столько оружия, сколько Россия всего за три месяца.
Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил на Парламентской ассамблеи альянса в Дейтоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россия восстанавливается с ошеломляющей скоростью. Если посмотреть на некоторые открытые источники наших разведывательных служб, СМИ Германии и других стран, можно прочитать, что они могут напасть на нас через три года. Кто-то говорит – через 5 лет, другие – через 7. Нам нужно быть готовыми где-то между 3 и 7 годами». – сказал Рютте.
Он признал, что пока НАТО проигрывает России в оборонной промышленности.
«Сейчас мы производим в год столько же, сколько Россия производит за 3 месяца. И это НАТО, в которую входят США и их союзники с экономикой в 50 триллионов долларов. У России всего 2 триллиона, то есть в 25 раз меньше, и они производят в четыре раза больше боеприпасов, чем мы. Это совершенно неприемлемо», – сказал Рютте.
Он признался, что состояние оборонной промышленности НАТО «не дает спать по ночам» ему и призвал развивать ее «с огромной скоростью».
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