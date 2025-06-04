Генерал ВСУ: Немецкие «Таурусы» – это больше политический жест

Вадим Москаленко.  
04.06.2025 08:50
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Украина


Немецкие ракеты «Таурус» смогут повлиять на ход войны только если Берлин их будет передавать Киеву тысячами.

Об этом на канале «Новости Live» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкие ракеты «Таурус» смогут повлиять на ход войны только если Берлин их будет передавать...

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«Мы уже неоднократно обжигались за последние три с половиной года об эти надежды на вундерваффе. Чтобы «Таурусы» были эффективны, их нужно не одна тысяча. Даже если нам дадут две сотни – да, это повлияет на ситуацию на тактическом уровне, на определённые успехи, возможно, по нанесению ударов по пунктам управления, заводам-фабрикам, но это не чудо-оружие. Это оружие, которое требует системного применения. И это достаточно дорогое оружие.

Если мы будем свято верить, что кто-то нам что-то даст, а при этом мы не будем развивать собственную ракетную программу, увеличивать производство дронов, снарядов и т.д.,  то будет, опять же, глубокое разочарование. …Это больше политический жест, и это показывает, что Германия, возможно, нам поможет», – сказал Кривонос.

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