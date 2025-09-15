Генерал ВСУ анонсирует новые и новые операции «Труба»

То, что российские подразделения раз за разом использую неработающие трубопроводы для захода в тыл ВСУ, – это стратегический провал украинского командования.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Фабрики новостей» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Ведущая спросила, как русским удалось зайти в Купянск, вновь использовав трубу, как это было в Авдеевке и Судже.

«На территории Купянска они находились в северной части еще до того, как использовали эту трубу. К сожалению, в районе кладбища и дальше, используя свою тактику, численность, двигались и были. А другое дело использование труб, потому что это оценка ситуации, которая произошла, и перспективы на будущее», – сказал Романенко.

Он считает, что это «будет повторяться раз за разом», напомнив, что русские проходят по трубам уже не первый раз, приведя в пример Авдеевку, где, по его словам, со стороны командования ВСУ были «масштабные провалы и ошибки стратегического уровня».