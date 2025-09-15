Генерал ВСУ анонсирует новые и новые операции «Труба»

15.09.2025 11:17
  (Мск) , Киев ) Игорь Шкапа
Просмотров: 464
 
Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


То, что российские подразделения раз за разом использую неработающие трубопроводы для захода в тыл ВСУ, – это стратегический провал украинского командования.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире «Фабрики новостей» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Ведущая спросила, как русским удалось зайти в Купянск, вновь использовав трубу, как это было в Авдеевке и Судже.

«На территории Купянска они находились в северной части еще до того, как использовали эту трубу. К сожалению, в районе кладбища и дальше, используя свою тактику, численность, двигались и были. А другое дело использование труб, потому что это оценка ситуации, которая произошла, и перспективы на будущее», – сказал Романенко.

Он считает, что это «будет повторяться раз за разом», напомнив, что русские проходят по трубам уже не первый раз, приведя в пример Авдеевку, где, по его словам, со стороны командования ВСУ были «масштабные провалы и ошибки стратегического уровня».

«И система с трубами – это тоже, к сожалению, стратегического уровня. И все это происходит на уровне: пожурили кого-то ответственного на тактическом уровне. Как всегда, внизу виноваты. Еще, возможно, к оперативной подогнали, но не больше. У нас не принимаются стратегические решения по мобилизации, переводу экономики на военные рельсы, экономике, законодательству. Но здесь сугубо военная проблема с этими трубами и не только с трубами. И она не решается, поскольку опять на уровне оперативном останется, будут сделан разбор, как попали, как происходит. И, к сожалению, будет сохраняться опасность повторов», – прогнозирует Романенко.

