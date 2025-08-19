Генерал Гурулёв: Большое наступление отложено из-за переговоров
У ВС РФ есть ресурсы для большого наступления, но сейчас оно приостановлено из-за активной фазы переговоров.
Об этом в интервью «Редколлегии» заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Каждый день мы в ленте новостей видим, что там-там-там взяли, там зашли, там окружили, и дальше идут. Я по себе могу сказать: если бы нам нужно было большое наступление, думаю, мы вполне в состоянии организовать. Людей-то хватило бы, вопрос стоит цены этого наступления. Это ресурсы, и самое главное, потери. Поэтому, когда посчитали, наверное, поняли, что это на сегодняшний день нецелесообразно.
Тем более, коли вопрос сейчас стоит именно в тех переговорах, которые идут, следующие не за горами. Причем, насколько я правильно понял, это будет в Москве.
Я не хочу прогнозировать, потому что, еще раз повторю, это крайне узкий круг лиц, знает, куда бежать дальше. А все остальное – это информационный шум», – заявил Гурулев.
