Генерал Гурулёв: Большое наступление отложено из-за переговоров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У ВС РФ есть ресурсы для большого наступления, но сейчас оно приостановлено из-за активной фазы переговоров.

Об этом в интервью «Редколлегии» заявил депутат Госдумы РФ генерал-лейтенант Андрей Гурулев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.