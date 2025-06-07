«Где 40 миллиардов?!» – сумской депутат жалуется на отсутствие фортификаций

Вадим Москаленко.  
07.06.2025 15:16
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Сумы, Украина


Продвижение российской армии в Сумской области показывает, что выделенные украинским руководством 40 миллиардов на фортификации были разворованы.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Александр Качура, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продвижение российской армии в Сумской области показывает, что выделенные украинским руководством 40 миллиардов на...

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«У меня вопрос к вам насчет фортификаций. Потому что де-юре они есть, де-факто сейчас мы видим, что происходит, как враг продвигается, и вместо бетона фактически сейчас ВСУ останавливают врага своими телами.

Будете ли вы проводить инспекцию, проверки по использованию десятков миллиардов гривен, которые были выделены на фортификации? Обращаться в правоохранительные и антикоррупционные органы?» – спросил депутат.

Однако премьер Денис Шмыгаль заверил, что всё, что планировали, построили.

«Правительством и парламентом было выделено более 39 миллиардов гривен для строительства трех линий фортификаций, включая фортификации круговой обороны городов, городков в прифронтовых регионах. Соответственно средства были использованы. Та часть, которая финансировалась из резервного фонда, в прошлом году была завершена», – сказал премьер.

Он добавил, что «все необходимые проверки проводятся», но каким образом организовали аудит в зоне боевых действий, Шмыгаль уточнять не стал.

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