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Журнал Newsweek пишет о европейских планах создания собственного аналога американских истребителей F-35.

«Европейские члены НАТО активизировали участие в программах по созданию истребителей нового поколения на фоне опасений по поводу поставок F-35 из США. Все больше стран Европы хотят принять участие в разработке самолетов следующего поколения и, в частности, захотят, чтобы их отечественная промышленность внесла свой вклад в программы шестого поколения», — говорится в материале.

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В публикации подчеркивается, что ключевым фактором для замены F-35 на другие истребители стал рост недоверия к Вашингтону в Старом Свете. При этом отмечается, что сами программы пока находятся на раннем этапе, и новые истребители разработают не раньше середины 2030-х годов.

По данным журнала, на фоне враждебных сообщений из Белого дома Канада ьакже пересмотрела запланированную закупку в США 88 истребителей пятого поколения F-35.

А уходящее в отставку правительство Португалии призвало своих преемников «учитывать новую геополитическую среду», принимая решения о закупке F-35, которые стоят около 100 млн долларов за единицу.

Страны-члены НАТО также обеспокоены сообщениями о том, что Вашингтон может эффективно контролировать самолеты, купленные другими странами, влияя на обновление программного обеспечения или прекратив доступ к разведывательным данным.

США эту информацию отрицают, хотя и признают, что ограничивают передовые технологии в экспортных вариантах военной техники.

Учитывают европейские страны и разворот администрации Трампа в сторону России и давление на союзников по НАТО с целью увеличения их собственного вклада в свою безопасность.

Истребители шестого поколения труднее обнаружить, они оснащены более совершенной авионикой и вооружением и имеют более высокий уровень автоматизации. Теперь, по словам собеседников издания, интерес к европейским программам разработки самолетов шестого поколения должен возрасти.

В частности, совместная британо-итало-японская Global Combat Air Programme (GCAP) направлена ​​на то, чтобы страна-оператор самолета могла принимать свои военные решения без вмешательства. Франция, Германия и Испания работают над аналогичным проектом FCAS.

Global Combat Air Programme открыта для новых членов, и ожидается, что желающие еще смогут запрыгнуть в последний вагон.