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Глава Европейского командования ВС США белорусского происхождения генерал Алексус Гринкевич выступил категорически против сокращения американского присутствия в Европе.

Об этом он заявил на слушаниях в американском сенате, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я согласен, что наземная боевая мощь очень важна на европейском театре военных действий. Это большая территория, и равнины Европы всегда требовали присутствия наземных войск. Я также думаю, что в более широком контексте европейской военной политики, если мы посмотрим на ситуацию сегодня, многие наши войска, которые были развернуты в Европе, находились в идеальном положении, чтобы вступить в бой во время кризиса на Ближнем Востоке. Это хорошая отправная точка, с которой можно перебросить войска в любой регион мира для проведения боевых операций», – вещал Гринкевич.

Он предложил «не опережать события», но заявил, что готов предоставить министру обороны оценку американского присутствия в Европе и «творческие способы оказать поддержку союзникам США». Генерал отметил, что военная база ЕС нуждается в реконструкции, и намерен добиваться увеличения военных расходов европейских стран. Он считает, что размещение ядерных сил США на континенте обеспечивает «защиту от любой потенциальной угрозы с Востока».

Одновременно Гринкевич предоставит американскому президенту свое видение возможностей для окончания «войны на Украине».

Сейчас в Европе находятся 100 тыс американских солдат, из которых 20 – в восточной Европе.