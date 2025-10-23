Европейцы не хотят давать денег на Украину – возьмем из российских активов, – евродепутат

Вопрос о том, где взять деньги на финансирование Украины, остро стоит в Европе. Если члены ЕС не хотят тратить на это бюджетные деньги, значит, средства нужно взять из арестованных российских активов в странах ЕС.

Об этом в эфире Times Radio заявил бывший командующий силами обороны Эстонии, ныне – депутат Европарламента Рихо Террас, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно, мы все говорили о том, где взять деньги. И если правительства стран не захотят выделить значительно больше средств на поддержку Украины, то использование замороженных активов России — это хороший выход. Я напоминаю, что многие лидеры стран, например, президент Макрон, всегда говорят, что нам нужно поддерживать Украину. Но реальная поддержка Франции и Испании вместе взятых меньше, чем поддержка одной только Дании. И если посмотреть на ВВП этих стран, то вы поймете, о чем я говорю. Так что да, это было бы хорошо. Конечно было бы необходимо, чтобы страны Европы тоже поддержали Украину большим количеством средств. Поэтому любые ресурсы, которые мы можем использовать для поддержки Украины, абсолютно необходимы», – заявил Террас.

По его словам, самое главное – убедить европейское население, что поддерживать Украину выгодно, потому что в будущем ЕС сможет использовать ее потенциал: