Европейцы не хотят давать Украине достаточно денег для войны с Россией, но и конфисковывать замороженные активы ЦБ РФ они боятся.

Об этом в эфире телеканала «Эсперсо» заявил антироссийский пропагандист и гомосексуалист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая поинтересовалась, почему в ЕС не могут принять решение о конфискации замороженных активов ЦБ РФ и передать их Украине, на что ее собеседник ответил, что не все так просто.

«Мы понимаем, чего боятся европейцы. Они боятся краха европейской финансовой системы. Они не понимают, как это сделать так, чтобы не оказаться в проигрыше. И пока они этого не поймут, мы будем иметь эту беду», – рассуждал русофоб.

Он говорит, что абсолютно согласен с премьером Бельгии, в депозитарии которой хранится основная часть замороженных активов.