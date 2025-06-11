Европа ворует наших людей – депутат Верховной рады

Миграционная политика стран Европы по отношению к украинским беженцам больше похожа на воровство людей. Миллионы покинувших страну граждан больше не хотят возвращаться и быстрыми темпами ассимилируются в странах ЕС.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.