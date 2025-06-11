Европа ворует наших людей – депутат Верховной рады
Миграционная политика стран Европы по отношению к украинским беженцам больше похожа на воровство людей. Миллионы покинувших страну граждан больше не хотят возвращаться и быстрыми темпами ассимилируются в странах ЕС.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявила депутат Верховной рады, бывший член «Зе-команды» Анна Скороход, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я сейчас буду непопулярной, меня, возможно, начнут сейчас называть «зрадницей» за то, что я скажу и так далее. Но моё личное мнение, что своей политикой, которую Европа предоставила по отношению к нашим гражданам, на сегодняшний момент то, что они делают, — это обычное воровство нашего населения. Пускай это звучит грубо. Да, я понимаю, что сейчас у меня начнут хаять и всё такое, но я объясню.
Во всех странах люди имеют поддержку, им платят пособия, и ещё огромное количество разных жильё отдают и всё такое. Этих людей уже никто никуда не отпустит, их заставляют ассимилироваться. Причём они ассимилируются абсолютно полностью. У меня огромное количество подруг, которые повыезжали с детьми, они не собираются возвращаться, вообще.
Они, наоборот, радуются, что им сейчас попродлевают статусы, потому что при продлении, при проживании 5 лет большинство людей получает паспорта. Они не хотят возвращаться в Украину. Их дети уже говорят на языках тех стран, где они пребывают, как на родных языках. У них уже там школы, университеты. И что самое ужасное, этот отток людей продолжается», – заявила Скороход.
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