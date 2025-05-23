Европа срочно должна перейти в состояние «повышенной гибридной готовности»

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Россия не на падет на Европу, как на Украину, а будет вести гибридную войну, методы которой она разрабатывает с 60-х годов прошлого века.

Об этом бывший министр обороны Румынии Михня Моток заявил на 9-м Форуме по безопасности на Черном море и Балканах в Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одна из особенностей российской гибридной войны заключается в том, что ее меры направлены как на достижение ближайших целей… например, на ослабление поддержки Украины Западом, так и на достижение долгосрочных целей, таких как сохранение нынешнего режима. Поэтому, я считаю, что после окончания войны на Украине гибридная угроза для стран-союзников, скорее всего, усилится и будет представлять основную угрозу европейской безопасности. После окончания войны на Украине вряд ли можно ожидать, что российская угроза примет форму агрессии, с которой столкнулась Украина. Мы должны ожидать агрессивной гибридной дестабилизации и попыток подорвать решимость Запада защищать свою территорию и основополагающие ценности, сосредоточившись на слабых местах и слепых зонах, чтобы вызвать политические разногласия в евроатлантическом сообществе», – вещал румын.

К «слепым зонам» ЕС он отнес Молдову и Румынию.