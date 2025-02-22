Европа спешит вооружить Украину для продолжения войны – на кону 20 миллиардов евро

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Агентство Bloomberg сообщает, что в пику мирным планам Трампа Евросоюз ведет переговоры о предоставлении Украине военной помощи в размере 20 миллиардов евро. Это самый крупный транш Киеву с момента выделения Байденом в начале прошлого года 40 миллиардов долларов.

Как сообщил агентству источник, знакомый с вопросом, ЕС спешит обеспечить помощь Киеву перед лицом стремления президента Дональда Трампа к быстрому мирному урегулированию с Россией.

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Инициатива будет направлена на поставку Украине артиллерийских боеприпасов, систем ПВО, ударных ракет глубокой точности, беспилотников и другого вооружения. Она также будет направлена на усиление украинских военных бригад.

«По словам людей, знакомых с планами и говоривших на условиях анонимности, на предстоящей неделе на встрече министров иностранных дел блок намерен дать принципиальное согласие на инициативу, которая может быть реализована в натуральном или денежном выражении странами-членами и союзниками-единомышленниками. Затем лидеры ЕС должны будут согласовать стоимость пакета и подписать его», – говорится в публикации.

Впрочем, указанные сроки могут быть сдвинуты, поскольку Венгрия заявила, что будет выступать против любой новой военной помощи Украине, а Германия еще не знает, чем окончатся выборы в это воскресенье.

«ЕС спешно разрабатывает планы по поддержке Украины, предоставлению стране гарантий безопасности в случае заключения мирного соглашения с Россией и увеличению собственных расходов на оборону с тех пор, как Трамп запустил счетчик времени на переговорах с Москвой. Европейцы хотят быть уверены, что Украина продолжит воевать даже оставшись без помощи от США», – отмечает агентство.

Правда, найти консенсус среди стран-членов по вопросу финансирования Украины и собственной обороны ЕС будет непросто, добавляет Блумберг. Особенно, учитывая, что общие расходы будут исчисляться сотнями миллиардов евро. Более ощутимые дискуссии пройдут в ближайшие недели и месяцы, после того как Германия проведет выборы в воскресенье.

Кроме того, Франция совместно с Великобританией работает над планами по созданию возглавляемых Европой «сил безопасности» для Украины, чтобы гарантировать, что Россия не нападет на страну снова, если будут проведены переговоры о прекращении огня.

И Макрон, и премьер-министр Великобритании Кейр Стармер должны отправиться в США для встречи с Трампом на этой неделе. С учетом все большей радикализации Трампа вряд ли их в Вашингтоне ждет хороший прием с тем, что они привезут.