Европа планирует развязать холодную войну против России
Прекращение войны и переизбрание Владимира Зеленского приведёт к началу Холодной войны между Европой и Россией.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Допустим, соглашается Путин на перемирие – хорошо, выборы. Я так понимаю, Европа скорее всего на Зеленского ставит, что он переизберется. И вот он побеждает опять, и все. И начинается холодная война с Россией. Европа вооружается, украинская армия перевооружается. А Трамп – миротворец, пошел в очередь за Нобелевской премией», – сказал Карасев.
Он напомнил, что США в любой момент могут вновь отвернутся от России, и ввести против неё новые санкции.
«Но Трампа тоже не проведешь. Он сказал: «А я Путину не ставлю в сроки перемирия. Это психологический дедлайн. Но если я увижу, что он не соглашается на перемирие не потому, что он еще там не довоевал, а потому что он в принципе не хочет, тогда я буду суровым дядькой. Я тогда этого Путина прижму, прищучу и так далее… То есть, он говорит – пока воюй, месяц у тебя еще есть», – добавил политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: