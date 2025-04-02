Европа планирует развязать холодную войну против России

Прекращение войны и переизбрание Владимира Зеленского приведёт к началу Холодной войны между Европой и Россией.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Допустим, соглашается Путин на перемирие – хорошо, выборы. Я так понимаю, Европа скорее всего на Зеленского ставит, что он переизберется. И вот он побеждает опять, и все. И начинается холодная война с Россией. Европа вооружается, украинская армия перевооружается. А Трамп – миротворец, пошел в очередь за Нобелевской премией», – сказал Карасев.

Он напомнил, что США в любой момент могут вновь отвернутся от России, и ввести против неё новые санкции.