Европа планирует развязать холодную войну против России

Вадим Москаленко.  
02.04.2025 13:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, США, Украина


Прекращение войны и переизбрание Владимира Зеленского приведёт к началу Холодной войны между Европой и Россией.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прекращение войны и переизбрание Владимира Зеленского приведёт к началу Холодной войны между Европой и...

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«Допустим, соглашается Путин на перемирие – хорошо, выборы. Я так понимаю, Европа скорее всего на Зеленского ставит, что он переизберется. И вот он побеждает опять, и все. И начинается холодная война с Россией. Европа вооружается, украинская армия перевооружается. А Трамп – миротворец, пошел в очередь за Нобелевской премией», – сказал Карасев.

Он напомнил, что США в любой момент могут вновь отвернутся от России, и ввести против неё новые санкции.

«Но Трампа тоже не проведешь. Он сказал: «А я Путину не ставлю в сроки перемирия. Это психологический дедлайн. Но если я увижу, что он не соглашается на перемирие не потому, что он еще там не довоевал, а потому что он в принципе не хочет, тогда я буду суровым дядькой. Я тогда этого Путина прижму, прищучу и так далее… То есть, он говорит – пока воюй, месяц у тебя еще есть», – добавил политолог.

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