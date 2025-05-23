«Вооружена и опасна»: Европа открыто готовится к новой мировой войне

Катя Добрина.  
23.05.2025 17:59
  (Мск) , Севастополь
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европа готовится к большой воне с Россией, которую собирается вести дронами, чтобы избежать ядерного удара.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал военный корреспондент Роман Сапоньков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа готовится к большой воне с Россией, которую собирается вести дронами, чтобы избежать ядерного...

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 «Есть все предпосылки к тому, что Европа не собирается прекращать эту войну и, скорее всего (есть такие сигналы), готовится к следующей большой войне, естественно, с Россией. И в рамках этой большой войны они делают ставку на массированное применение дронов.

Видимо, надеются (или, может быть, даже есть какая-то определенная уверенность, непонятно откуда взятая), что за пределы применения этих конвенционных систем вооружения война  не перейдёт в ядерную. И вот это агрессивное и абсолютно беспардонное развёртывание производства вооружения, когда прямым текстом говорится, что это вооружение будет применено против нас – либо передачей Украине, либо просто методом прямого конфликта, видимо, говорит о том, что Европа для себя какой-то внутренний политический выбор сделала», – указал он.

По мнению военкора, милитаризация Европы, помимо всего прочего – направлена на решение внутриэкономических проблем ЕС.

«Может быть, это связано с экономической ситуацией, может быть, с внутренней. Может быть, они через войну и даже не гонку вооружений, а милитаризацию, пытаются какие-то свои внутренние политические амбиции и внутриполитические проблемы решить…

Но однозначно Европа будет вооружаться, и мы, видимо, будем откатываться куда-то в район начала прошлого века, когда, в состоянии перед Первой мировой Европа была максимально вооружена и опасна», – подчеркнул Сапоньков.

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