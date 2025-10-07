Борьба с Россией – это не только дело Украины, а и всего Запада, потому давление на РФ должно быть усилено, а вооружение бандеровцев продолжено.

Об этом в рамках Трансатлантического форума заявил представитель Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

