Еврочиновник: Очень важно ударить по доходам России от нефти еще сильнее

Анатолий Лапин.  
07.10.2025 15:33
  (Мск) , Киев
ЕС, Россия, Санкции


Борьба с Россией – это не только дело Украины, а и всего Запада, потому давление на РФ должно быть усилено, а вооружение бандеровцев продолжено.

Об этом в рамках Трансатлантического форума заявил представитель Европейского союза по санкциям Дэвид О’Салливан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы все согласны, очень важно попытаться ударить по доходам России от нефти еще сильнее, чем мы это делаем сейчас. Мы ищем способы совместно вводить санкции против НПЗ, возможно даже против крупных нефтяных компаний, работаем над теневым флотом. Все эти меры направлены на сокращение доходов России и продолжение традиционных санкций, с которыми мы все знакомы, в отношении экспортного контроля. Мы по-прежнему считаем очень важным лишить Россию доступа к современным технологиям

И конечно мы должны продолжать оказывать военную поддержку Украине, что очень важно не только в плане ПВО, но и для их наступательных возможностей, чтобы показать Путину, что Запад не ослабит поддержку Украины. Как мы уже говорили, это не только борьба Украины, это борьба для всех нас», – заявил О’Салливан.

