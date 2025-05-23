Евразии пора объединяться в общую организацию – Лавров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Странам Евразии стоит объединиться в общую организацию, чтобы строить совместные крупные проекты и вместе решать общие проблемы.

Об этом на посольской конференции в Москве заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Евразия – это самый большой континент, самый богатый, самый многочисленный. Это родина многих великих цивилизаций. И континент, где много интеграционных структур. Но общеконтинентальной зонтичной структуры нет и никогда не было. В Африке тоже много интеграционных объединений, в Латинской Америке много, но там есть Африканский Союз, там есть СЕЛАК. А в Евразии такой же всеохватывающей организации не существует. Что, наверное, противоестественно. И идя от жизни, мы видим перспективы, в том числе, с точки зрения повышения конкурентоспособности стран евразийского континента, чтобы налаживать между существующими интеграционными объединениями рабочие связи», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что в Евразии уже действует множество объединений, но между ними нет общей синергии.