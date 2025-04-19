Еще не друзья, но уже не враги. Соцопросы в США показали тектонический сдвиг в отношении к России

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The Washington Post приводит данные последних соцопросов. Согласно ним американцы разделились во мнениях о том, является ли Россия «врагом» Штатов.

Как свидетельствуют результаты опроса, опубликованные исследовательским центром Pew Research, доля американцев, считающих Россию «врагом», упала до самой низкой отметки с момента начала войны на Украине – с 70% в марте 2022 года до 50% сегодня.

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«Этот сдвиг во многом обусловлен переменой взглядов среди республиканцев на фоне резких изменений в политике и дипломатии США в отношении России и Украины при президенте Дональде Трампе», – говорится в материале.

Опрос показал, что смягчение отношения к России было гораздо более резким среди избирателей-республиканцев: лишь 40% из них назвали Россию врагом, что ниже 58% в прошлом году и 69% в марте 2022 года.

Сегодня 34% американцев считают Россию конкурентом США, и лишь 9% — партнером.

По данным опроса Pew, все меньше американцев считают, что США обязаны помогать Украине защититься от России — 44% по сравнению с 50% после президентских выборов в ноябре. Это снижение обусловлено уменьшением поддержки военных усилий Украины со стороны республиканцев — с 36% до 23%.

«За последний год республиканцы стали чаще относиться к России положительно и выражать доверие Путину, в то время как взгляды демократов практически не изменились», — отмечают авторы опроса.

При этом, раскол в мнениях сохраняется: около 47% американцев крайне или очень обеспокоены тем, что Россия вторгнется в другие страны, а 43% — тем, что Россия победит и захватит Украину.

В исследовании Pew отмечаеся, что раскол идет по партийной линии: в последние месяцы республиканцы стали меньше беспокоиться по обоим вопросам, а демократы — больше.

В марте, согласно опросам CBS News и YouGov, которые проводились перед закончившимися провалом переговорами Трампа и Зеленского в Белом доме, лишь 11% американцев посчитали, что президент США поддерживает Украину. Почти половина (46%) была убеждена, что он на стороне России.

Если нынешнее осторожное сближение Москвы с Вашингтоном сохранится на перспективу полугода-года, стоит ожидать еще более серьезных сдвигов в отношении американцев к РФ.