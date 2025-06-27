ЕС скоро надорвётся на помощи Украине, но и для России ещё ничего не решено – Шевченко

Максим Столяров.  
27.06.2025 16:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Из-за войны на Ближнем Востоке тяготы войны против России будут полностью повешены на Евросоюз, который в одиночку не справится с такими расходами.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил российский публицист Максим Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за войны на Ближнем Востоке тяготы войны против России будут полностью повешены на Евросоюз,...

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«А ситуация на Ближнем Востоке, она как-то откорректирует СВО? Как там будут события развиваться?», – спросил ведущий.

«Да, она откорректирует СВО. Израиль, понеся огромные потери, больше не сможет оказывать Украине помощь, которую он ей оказывал, разведывательную и так далее. Америка сократит помощь Украине очень сильно, до минимальных значений.

Украинская война будет повешена на Европейский Союз, одновременно Трамп потребует 5% взноса от стран Европейского Союза в бюджет НАТО, что является для них неподъемной совершенно цифрой. И я думаю, что Европейский Союз в ближайшее время надорвется на помощи Украине», – сказал Шевченко.

«Украинская война, я предполагал, она пойдет из-за озлобления общего до 28 года. Но может быть все закончится быстрее, но будет еще одно обострение достаточно серьезное.

По крайней мере, Украина будет поставлена в такую тяжелую ситуацию, когда для России будут созданы предпосылки прорыва фронта.

Справится Россия или не справится – это уже другой вопрос. В 22 году тоже казалось, что все, вот сейчас вот все. Видите, как получилось? Поэтому как ты к ней ни готовься, ты можешь ее проиграть», – подытожил он.

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