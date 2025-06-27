ЕС скоро надорвётся на помощи Украине, но и для России ещё ничего не решено – Шевченко

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за войны на Ближнем Востоке тяготы войны против России будут полностью повешены на Евросоюз, который в одиночку не справится с такими расходами.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил российский публицист Максим Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«А ситуация на Ближнем Востоке, она как-то откорректирует СВО? Как там будут события развиваться?», – спросил ведущий.

«Да, она откорректирует СВО. Израиль, понеся огромные потери, больше не сможет оказывать Украине помощь, которую он ей оказывал, разведывательную и так далее. Америка сократит помощь Украине очень сильно, до минимальных значений. Украинская война будет повешена на Европейский Союз, одновременно Трамп потребует 5% взноса от стран Европейского Союза в бюджет НАТО, что является для них неподъемной совершенно цифрой. И я думаю, что Европейский Союз в ближайшее время надорвется на помощи Украине», – сказал Шевченко.