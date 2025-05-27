«Это полный провал»: Европе не удается уломать США на совместное усиление санкций против России

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Европейцы потерпели провал в своих попытках продавить администрацию США на ужесточение санкций против России, констатируют сразу несколько западных СМИ.

Так, британская Financial Times со ссылкой на свои источники в Брюсселе пищет, что ведущим странам ЕС пока не удается убедить США и другие европейские столицы снизить ценовой потолок на российскую нефть с 60 до 45 долл. за баррель.

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Отмечается, что Еврокомиссия, Германия, Франция и Италия хотят включить эти ограничения в 18-ый пакет санкций, но не все остальные члены ЕС и партнеры по G7 поддерживают это предложение.

На встрече министров финансов G7 на прошлой неделе председательствующая Канада предложила включить этот пункт в совместное заявление, но США выступили против и заявление не было согласовано.

Как указывает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, правительство ФРГ также расписалось в провале переговоров США и Европы относительно усиления борьбы с уклонением России от санкций.

Об этом, как пишет издание, говорится во внутреннем отчете МИД Германии, с которым ознакомились журналисты.

Если верить конфиденциальному документу, глава санкционного комитета ЕС Дэвид О’Салливан сетует на «полный развал трансатлантической координации по уклонению от санкций».

«Сотрудничество стран «Большой семерки» в этом отношении также «потеряло динамику». Именно поэтому больше нет никаких «совместных контактов». Как европейцы и американцы намерены договориться о дополнительном пакете санкций в этих обстоятельствах, остается загадкой», – говорится в публикации.