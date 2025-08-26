«Это мучительно» – нацист Тука о победе Путина над Трампом
Президент России Владимир Путин втянул Дональда Трампа в бессмысленную дискуссию, от которой проигрывает Украина.
Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил экс-гауляйтер киевского режима в подконрольной Украине части ЛНР, бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Главная цель Путина – втянуть Соединенные Штаты в долгосрочный переговорный процесс, который не будет иметь конкретного результата без прекращения активной фазы боевых действий, чем фактически Путин и занимался на Аляске. И я считаю, что он выполнил на 100% свою миссию. Он втянул Трампа в эту глупую дискуссию, совершенно бессмысленную, бесперспективную», – страдал Тука.
В итоге, жалуется он, Трамп забыл об обещанных санкциях, а Россия продолжает атаковать Украину.
«К сожалению, Путин полностью подчинил себе Трампа и пользуется этим. Все было бы не так больно, если бы администрация Трампа под влиянием Путина не пыталась бы давить на руководство нашей родины, требуя от нас определенных уступок агрессору. Вот это для меня, скажу откровенно, достаточно мучительно», – сокрушается Тука.
