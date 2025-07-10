Это ещё не прямая война с Россией, но уже и не «прокси» – британский генерал об угрозах Трампа

Елена Острякова.  
10.07.2025 16:18
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


США усилят скоро давление на Россию.

Об этом генерал-майор британской армии в отставке Чип Чепмен заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США усилят скоро давление на Россию. Об этом генерал-майор британской армии в отставке Чип...

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«Мы приближаемся к тому моменту, когда давление на Россию, которого мы ожидали, может усилиться. И пусть так будет и дальше. Но на данный момент ни Украина, ни Россия не заинтересованы в прекращении боевых действий. Поэтому мы не приблизились к перемирию или завершению войны в середине 2025 года», – сказал Чепмен.

При этом он сомневается, что США непосредственно вступят в войну, а не ограничатся поставками оружия.

«Я не думаю, что США будут бомбить Москву. США будут поддерживать Украину, чтобы сохранить ее суверенитет, и это не прокси-война. Но я не думаю, что западные страны будут напрямую участвовать в этом, как, например, как Америка участвовала в Иране, чтобы поддержать Израиль. Я не думаю, что мы сейчас находимся на этой стадии эскалации», – сказал Чепмен.

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