Это ещё не прямая война с Россией, но уже и не «прокси» – британский генерал об угрозах Трампа

США усилят скоро давление на Россию.

Об этом генерал-майор британской армии в отставке Чип Чепмен заявил в интервью украинскому ютуб-каналу «Война и политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы приближаемся к тому моменту, когда давление на Россию, которого мы ожидали, может усилиться. И пусть так будет и дальше. Но на данный момент ни Украина, ни Россия не заинтересованы в прекращении боевых действий. Поэтому мы не приблизились к перемирию или завершению войны в середине 2025 года», – сказал Чепмен.

При этом он сомневается, что США непосредственно вступят в войну, а не ограничатся поставками оружия.