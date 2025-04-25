Владимир Зеленский и его команда продолжают рассказывать о «границах 1991 года», но у них нет никакого плана достижения этой цели. А теперь этого плана лишена и Украина.

Об этом в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе заявил экс-спикер парламента, а ныне простой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина, к сожалению, в лице Зеленского и его окружения, своих планов не генерирует. Они приходят и просто говорят: «Мы хотим, чтобы у нас было все, нам за это ничего не было, хотим границы 91-го года». Так все хотят. И вы хотите, и я хочу. И каждый украинец, если выйдем на улицу и спросим. Но было бы неплохо, чтобы Зеленский вышел и объяснил, как он это будет делать. И на каком направлении он лично будет поворачивать эти границы. Либо его коллега из 95-го квартала, либо офис президента. Какие позиции они будут занимать на Запорожском, на Харьковском, на Донецком направлении? И как это будут делать? Нам всем хочется вернуть сегодня эти границы. Но, к сожалению, мы понимаем, что военным путем сделать это в краткосрочной перспективе невозможно», – рассуждал Разумков.

Депутат пожаловался, что прогнозы украинской пропаганды о скором истощении и развале России не оправдались.