«Эта проблема уже не Зеленского, а всей Украины» – в Киеве признали невозможность вернуть территории
Владимир Зеленский и его команда продолжают рассказывать о «границах 1991 года», но у них нет никакого плана достижения этой цели. А теперь этого плана лишена и Украина.
Об этом в интервью экс-спикеру запрещённого в РФ «Правого сектора» Бориславу Березе заявил экс-спикер парламента, а ныне простой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Украина, к сожалению, в лице Зеленского и его окружения, своих планов не генерирует.
Они приходят и просто говорят: «Мы хотим, чтобы у нас было все, нам за это ничего не было, хотим границы 91-го года». Так все хотят. И вы хотите, и я хочу. И каждый украинец, если выйдем на улицу и спросим.
Но было бы неплохо, чтобы Зеленский вышел и объяснил, как он это будет делать. И на каком направлении он лично будет поворачивать эти границы. Либо его коллега из 95-го квартала, либо офис президента. Какие позиции они будут занимать на Запорожском, на Харьковском, на Донецком направлении? И как это будут делать?
Нам всем хочется вернуть сегодня эти границы. Но, к сожалению, мы понимаем, что военным путем сделать это в краткосрочной перспективе невозможно», – рассуждал Разумков.
Депутат пожаловался, что прогнозы украинской пропаганды о скором истощении и развале России не оправдались.
«Я помню эти истории в начале полномасштабного вторжения, что еще 2-3 месяца – и Россия развалится. Она пока, к сожалению, не развалилась. Мы должны исходить из тех условий, которые есть сегодня. Мы видим, к сожалению, изменение отношений с США. Изменение отношения к России в новой администрации президента Соединенных Штатов.
Это проблема для нас, но давайте будем объективны – это последствия, в том числе, и неадекватной политики, которую проводит сегодня офис президента. И этим пользуется Россия, лоббируя свои интересы.
Это проблема не Зеленского, это проблема Украины. Нам бы хотелось, чтобы весь мир нас продолжал поддерживать так, как это было в 2022 году. Но, к сожалению, тот механизм хамской дипломатии, который давал свои результаты в начале полномасштабного вторжения, уже давно не работает. Офис президента вместе с Зеленским и всем остальным окружением застрял в весне 22 года», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: