Пора прекращать попытки сделать из Украины «либеральную демократическую утопию», которая будет вечно воевать с Россией.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил полковник американской армии в отставке, планировщик ряда военных кампаний ВС США Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что русские подробно разобрались в том, что они хотят сохранить, а от чего готовы отказаться, и какой они хотят видеть Украину после окончания войны. Мы никогда не говорили об этом ясно. Люди, которые начали войну, хотели уничтожить Россию, и в то же время вернуть Крым и сделать из Украины якобы либеральную демократическую утопию, которая будет вечно воевать с Россией. Это всё чушь, это всё провалилось. Поэтому мы должны рассмотреть, что русские говорят о том, что им нужно и чего они хотят.

Потому что русские живут там, они живут рядом с Украиной, мы – нет. Наши интересы должны быть в нейтральной Украине. С самого начала для нас было важно то, чтобы украинский нейтралитет служил мостом между нами и Россией, между Европой и Россией», – сказал Макгрегор.