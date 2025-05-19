Эстонские пираты утверждают, что получили ответку от России

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Власти Эстонии утверждают, что РФ якобы задержала нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии, принадлежащий греческой компании Aegean Shipping, но доказательств этому не приводят.

Заявление сделал отдел организации движения судов департамента транспорта Эстонии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При выходе из порта Силламяэ суда движутся по территориальному морю Российской Федерации, так как этот маршрут безопаснее для крупных судов, чем плавание между мелями в морской акватории Эстонии. Такая безопасная траектория движения судов, которая не проходит вдоль государственных границ, согласована между Россией, Эстонией и Финляндией», – говорится в заявлении.

Утверждается, что судно стоит на якоре рядом с островом Гогланд, однако, согласно общедоступным данным Marinetraffic, танкер в настоящее время находится в Финском заливе по другим координатам. Он перевозит на борту сланцевую нефть, конечным пунктом назначения был Роттердам.

Объявленное эстонцами задержание произошло через трое суток после того, как военно-морские силы Эстонии атаковали танкер JAGUAR под флагом Габона в международных водах Финского залива, на траверзе Таллина. Судно следовало в российский порт Приморск.

Отогнал эстонских пиратов российский истребитель Су-35. Он пробыл в воздушном пространстве Эстонии менее минуты, без связи, плана полёта и с выключенным транспондером. На перехват были подняты португальские F-16.

После этого министр обороны Эстонии Анно Певкур заявил о намерении контролировать «теневой флот» России (500 судов), 60% которого проходит через Балтийское море.

МИД Германии заявил, что усилит патрулирование Балтийского моря, потому что присутствие там России есть угроза для всех.

Однако глава Военного комитета Евросоюза Роберт Бригер заявил, что ЕС пока не имеет достаточных ресурсов, кораблей и самолетов для запуска миссии по перехвату танкеров, перевозящих российскую нефть.