«Элитка просчитана с потрохами». Трамп готовится взять Россию лестью и обманом

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Нужно внимательно читать заявления представителей администрации Дональда Трампа – там не скрывают, что хотят добиться «слива» СВО обманом и лестью.

Об этом в эфире «Красной линии» заявил депутата Госдумы от КПРФ Сергей Обухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Одно наша элитка не понимает – пусть почитают Келлога, который сказал, что «мы можем победить Россию не на поле боя – так же, как победили Советский Союз». То есть, вне поля боя можно навязать свою стратегию. Нас сначала изучают, пугают страшилками, а потом в условиях потепления ищут, как бы нас обмануть, потому что вся наша элита знакома, просчитана с потрохами, в этом направлении наши оппоненты очень сильно преуспели», – сказал Обухов.

Американист Владимир Васильев указал, что Запад не зря так настойчиво добивается от России согласия на прекращение огня.