«Элитка просчитана с потрохами». Трамп готовится взять Россию лестью и обманом
Нужно внимательно читать заявления представителей администрации Дональда Трампа – там не скрывают, что хотят добиться «слива» СВО обманом и лестью.
Об этом в эфире «Красной линии» заявил депутата Госдумы от КПРФ Сергей Обухов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Одно наша элитка не понимает – пусть почитают Келлога, который сказал, что «мы можем победить Россию не на поле боя – так же, как победили Советский Союз». То есть, вне поля боя можно навязать свою стратегию. Нас сначала изучают, пугают страшилками, а потом в условиях потепления ищут, как бы нас обмануть, потому что вся наша элита знакома, просчитана с потрохами, в этом направлении наши оппоненты очень сильно преуспели», – сказал Обухов.
Американист Владимир Васильев указал, что Запад не зря так настойчиво добивается от России согласия на прекращение огня.
«Нужна сегодня перегруппировка сил, чтобы Украина стала полноценной страной НАТО без членства. Это означает создание сильной армии, не имеющей ограничений по численности, хорошо вооруженной, постоянно снабжаемой западным оружием и плюс к этому разворачивание военного производства совместно украинского с западными или с европейскими, с американскими фирмами. И, в сухом остатке, мы возвращаемся к той же ситуации, с которой, собственно, началась СВО – в расширенном масштабе Запад возвращает первопричины, с которых все и началось», – заявил Васильев.
