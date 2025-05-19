Экспертный прогноз: Трампа ждут тяжелые внешнеполитические поражения на Украине и Ближнем Востоке

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США считают, что в переговорном процессе вокруг украинского конфликта у них отношения с Россией складываются гораздо лучше, чем с представителями Киева.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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