Экспертный прогноз: Трампа ждут тяжелые внешнеполитические поражения на Украине и Ближнем Востоке

Анатолий Лапин.  
19.05.2025 12:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США считают, что в переговорном процессе вокруг украинского конфликта у них отношения с Россией складываются гораздо лучше, чем с представителями Киева.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США считают, что в переговорном процессе вокруг украинского конфликта у них отношения с Россией...

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«У меня остаётся ощущение, что в Белом доме всерьёз считают, что у них с Кремлём всё гораздо [лучше], зашли в переговоры дальше, чем с Киевом. Ну, моё мнение, – очень скоро окажется, что дипломатия, внешняя политика Трампа может обернуться для Соединённых Штатов Америки чередой таких тяжёлых политических поражений.

Это не только Украина. Вопрос войны в Украине, где Кремль небезуспешно водит за нос напыщенного и самовлюбленного хозяина Белого дома, но и Ближний Восток», – заявил Золотарев.

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