Экс-советник Кучмы требует запустить 400 дронов по Москве и Курской АЭС

Анатолий Лапин.  
26.03.2025 10:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 422
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украина должна нанести удар по Москве, границе с Белоруссией и градирни Курской АЭС, совершив таким образом «акт возмездия».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна нанести удар по Москве, границе с Белоруссией и градирни Курской АЭС, совершив...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Зеленский должен ударить по этим всем энергообъектам путинским, потому что если он не ударит, то он значит просто слабак какой-то, то есть его тогда значит уже Трамп заткнул себе за пояс, или в карман положил, причем даже не передний карман брюк, а задний. Поэтому Зеленский, чтобы уже окончательно не ударить в грязь лицом, должен нанести удар сейчас. Еще раз объясняю, у него еще есть шансы. Это по Москве удар должен быть минимум 300−400 дронов, сегодня ночью надо бить. За Запорожье, за Херсон, за Киев, за Харьков, за Одессу. На каждом дроне должны быть украинские города, написаны. Надо бить, надо бить по Москве…

Еще раз говорю, надо бить по газораспределительным, измерительным станциям, там, где трубопроводы заходят в Беларусь, чтобы аж взвизгнул этот Лукашенко тем более, он все время называет яйцами вшей – это же вообще?.. Ну и надо бить по нефтеперерабатывающим заводам, дальше бить обязательно, и может, пришло время, по градильне вжахнуть, раз не хочет Запорожскую станцию возвращать, так надо бахнуть по Курской градильне», – заявил Соскин.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить