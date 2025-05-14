Экс-президент Польши: США могут полностью оставить Украину без поддержки

Анатолий Лапин.  
14.05.2025 15:19
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, США, Украина


Президент США Дональд Трамп больше озабочен идеей получить Нобелевскую премию мира, чем судьбой Украины.

Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп больше озабочен идеей получить Нобелевскую премию мира, чем судьбой Украины....

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«Это очень серьезная угроза, и я думаю, что это историческая ошибка США. Во-вторых, что делает Трамп, – это не переговоры о мире. Это переговоры о том, как заморозить войну. И все, что может быть результатом этих переговоров, на мой взгляд, это замороженная война.

А замороженная война – это абсолютно нормально для Путина, потому что он выиграет время для перегруппировки войск, производства большего количества техники и так далее. Но для Украины это драма, потому что они оказались в безвыходном положении. Они не могут быть серьёзным партнёром для переговоров с Евросоюзом. Для Трампа это нормально, потому что «я обещал, что закончу войну, я закончил войну, и теперь могу просить Нобелевскую премию», – заявил Квасьневский.

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