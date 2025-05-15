Дикий литвино-рагуль из Вильнюса: У русских – только пропаганда, «мягкая сила» – это Макдональдс и «Радио свобода»
Запад воздействовал на Россию якобы только «мягкой силой», тогда как культурное влияние русских – это всегда «дезинформация и пропаганда».
Об этом на польском канале «Talking with TVP World» заявил замминистра культуры Литвы Виктор Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я не согласен с тем, что дезинформация и пропаганда – это вид мягкой силы. Да, это большее, потому что классическая мягкая сила означает, что какие-то культурные или развлекательные вещи просто привлекательны. Например, в советские времена это были США и все символы западного образа жизни – такие, как Макдональдс, голливудские фильмы, «Радио свобода» [иноагент] и так далее. Но это была мягкая сила не потому, что её навязывали, мягкая сила – это привлекательность…
Когда мы говорим о России, пропаганде и дезинформации, я не уверен, что мы имеем в виду классическую мягкую силу. Это как существующее определение, которое играет с понятием мягкой и жёсткой силы, что-то среднее. Это острая сила», – вещал Денисенко.
Русофоб даже привёл пример.
«Как это работает? В первую очередь, для аудитории России. Путин упоминал о распаде Советского Союза как самой большой геополитической [катастрофе]. Есть такие книги, где рассказывается о возможном будущем, если Советский Союз не развалится. И, конечно, это светлое будущее для России и для Советской России», – объяснял безродный литовский деятель.
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