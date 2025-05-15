Дикий литвино-рагуль из Вильнюса: У русских – только пропаганда, «мягкая сила» – это Макдональдс и «Радио свобода»

Константин Серпилин.  
15.05.2025 23:27
  (Мск) , Варшава
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Дзен, Литва, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Запад воздействовал на Россию якобы только «мягкой силой», тогда как культурное влияние русских – это всегда «дезинформация и пропаганда».

Об этом на польском канале «Talking with TVP World» заявил замминистра культуры Литвы Виктор Денисенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад воздействовал на Россию якобы только «мягкой силой», тогда как культурное влияние русских –...

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«Я не согласен с тем, что дезинформация и пропаганда – это вид мягкой силы. Да, это большее, потому что классическая мягкая сила означает, что какие-то культурные или развлекательные вещи просто привлекательны. Например, в советские времена это были США и все символы западного образа жизни – такие, как Макдональдс, голливудские фильмы, «Радио свобода» [иноагент] и так далее. Но это была мягкая сила не потому, что её навязывали, мягкая сила – это привлекательность…

Когда мы говорим о России, пропаганде и дезинформации, я не уверен, что мы имеем в виду классическую мягкую силу. Это как существующее определение, которое играет с понятием мягкой и жёсткой силы, что-то среднее. Это острая сила», – вещал Денисенко.

Русофоб даже привёл пример.

«Как это работает? В первую очередь, для аудитории России. Путин упоминал о распаде Советского Союза как самой большой геополитической [катастрофе]. Есть такие книги, где рассказывается о возможном будущем, если Советский Союз не развалится. И, конечно, это светлое будущее для России и для Советской России», – объяснял безродный литовский деятель.

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