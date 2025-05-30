Несмотря на русофобию, канцлер Германии Фридрих Мерц не рискнёт отправлять Украине «Таурусы» без одобрения США.

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что даже злобный гитлеровец Мерц, этот потомок злобных эсэсовцев, фашистов, безбрежно ненавидящий Россию, я не думаю, чтобы он отважился без согласования с Соединенным Штатом Америки, отправить на Украину свои ракеты. Таурусы имеется в виду», – сказал Баранец.

Он выразил надежду, что немецкие чиновники не позволят Мерцу совершить опрометчивый шаг.

«Мерц включил заднюю. Кстати, там есть еще вице-канцлер, он буквально через час после того, как Мерц высказался о возможности отмены и ограничения дальних ударов, моментально через час в вице-канцлер высказал: «Вы знаете, это не соответствует действительности». Теперь смотрим на Писториуса, это у них министр обороны, сказал: «Такое решение я не могу принять, в нем много минусов».

Итак, и вице-канцлер супротив Мерца сказал, и министр обороны, и так далее. Вот это у меня вызывает надежду, что таких ракет Таурусов еще нет на Украине», – подытожил полковник.