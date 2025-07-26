«Даже ракет не надо»: 200 российских дронов выключат всю Польшу

Вадим Москаленко.  
26.07.2025 11:28
  (Мск) , Киев
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В случае ракетной или дроновой атаки на Польшу, там начнётся энергетический блэкаут, паника и хаос.

Об этом в эфире видеоблога обслуживающей интересы офиса президента пропагандистки Натальи Мосейчук заявил доктор экономических наук Андрей Длигач, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае ракетной или дроновой атаки на Польшу, там начнётся энергетический блэкаут, паника и...

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«Я постоянно на связи с европейскими аналитическими центрами. Они в шоке были еще в конце прошлого года от реалистичности сценариев ракетных ударов по Польше.

Смоделированный сценарий показал, что хаос в Польше будет существенно больше, чем на Украине. Польша не готова. И соответственно, для них максимально нужно сейчас, чтобы война не пошла дальше Украины. Но для того, чтобы она не пошла дальше Украины, нужно усиливать украинскую армию», – сказал Длигач.

В свою очередь, политолог-русофоб Тарас Загородний подчеркнул, что Польше хватит и нескольких сотен дронов.

«Не в ракетах по Польше. Зачем ракеты? 200 Шахедов каждый день, уже модернизированных. Когда они начинают размышлять, про 27 год, и так далее – да русские уже сейчас готовы это сделать. Они не поняли, что может произойти. Да, хаос в Польше, удар, выключается энергетика. Это у нас энергетика советская, она как-то выстроена на случай ядерной войны», а не у них», – подытожил Загородний.

 

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