Даже 50 ядерных бомб не спасут Украину. США уйдут – Арестович
США все равно выйдут с Украины, как делали это уже не раз в других конфликтных точках мира.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Даже если левый берег Киева полностью смоет, там будут сотни тысяч жертв погибших, мир неделю это пообсуждает и забудет. Это ничего не изменит. Ну, может, санкции будут против России. Это один из пределов. А второй предел – это то, что им нечем предъявить, нечем воевать. Они не будут воевать за Украину. Смотрите, это сказка, где одна сторона – сомнительный, очень непростой, но возможный союзник или партнер в международных отношениях России, и вторая сторона – это токсичный пассив, ядовитый камень, который повесили на шее Америки.
Разрешается всегда одним этим же способом – уходом из Вьетнама или из Афганистана. На наших глазах, при нашей жизни. Я родился в 1975 году, Америка ушла из Вьетнама, и Америка ушла из Афганистана. И Ирак, да, со срывающимися с колес улетающей авиатехники, там, вьетнамцами и афганцами. Несколько сотен тысяч людей взаимодействовали с американской администрацией в Афганистане, практически всех бросили. Судьба их трагична и ужасна…
Поэтому дамба, 10 дамб, 50 ядерных бомб, взорвавшиеся над Украиной, – это ничего не изменит, за нас никто не будет воевать, кроме Белоруссии и России», – заявил Арестович.
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