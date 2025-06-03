CNN: война на Украине стала «войной Трампа», от ее исхода зависит авторитет США

Сергей Рыжов.  
03.06.2025 09:36
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, Стамбул, США, Украина


CNN отмечает, что воскресные удары украинских беспилотников по российским военным аэродромам непосредственно перед мирными переговорами между Россией и Украиной, ставят под угрозу авторитет Трампа

«И без того было трудно представить себе прорыв в прямых переговорах между Россией и Украиной. Но после того, как украинские беспилотники нанесли несколько ударов по стратегическим базам на территории России, еще менее вероятно, что любая из сторон будет готова сдвинуть свои красные линии», – говорится в публикации.

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CNN отмечает, что воскресные удары украинских беспилотников по российским военным аэродромам непосредственно перед мирными...

В российских и западных СМИ внимательно следят за сторонами в поисках каких-либо признаков гибкости, Однако после того, что, по всей видимости, стало впечатляющим успехом Украины, разговоры о компромиссах со стороны Кремля, по крайней мере, на данный момент, могут быть сняты с повестки дня, добавляет CNN.

На фоне этих событий все более разочарованный президент США Дональд Трамп, который раньше хвастался, что может быстро положить конец войне, теперь наблюдает со стороны, как краеугольный камень его заявленной внешней политики явно шатается.

«Президент США говорил, что его привлекает возможность просто уйти от всего этого бардака. Он настаивает, что это война Байдена, Путина и Зеленского. Но уход — и пока неясно, что это означает с точки зрения политики США — может больше не быть вариантом. По крайней мере, уход без потерь», – пишет CNN.

Однако, по оценкам авторов материала,  собственное намерение Трампа положить конец конфликту на Украине, а также личное вмешательство в отношения между лидерами Украины и России означают, что Трамп и Соединенные Штаты теперь неразрывно связаны с исходом противостояния.

«Несмотря на регулярные попытки откреститься от нее, война на Украине в значительной степени стала войной Трампа, от исхода которой теперь зависит авторитет США», – делает вывод американский телеканал.

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