Что тут забыли миротворцы? Командир ВСУ не верит в помощь «друзей» из Европы
Европейским миротворцам нечего делать на Украине – они не встанут на линии разграничения и не захотят погибать за украинских солдат.
Об этом в эфире телеканала DW заявил командир полка беспилотных систем ВСУ Кирилл Верес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что они тут забыли? Спросите европейского миротворца, он хочет сюда ехать? Что они нам могут дать, если они сюда ехать не хотят? Ничего они нам не дадут. Что они сделают? Я не вижу этого.
Я не думаю, что они откроют второй фронт или станут между нами и противником и скажут: «Пусть гибнут наши войска, а ваши нет». Ну такого не будет – это же наша страна, а не их», – заявил Верес.
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