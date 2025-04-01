Чистое небо: ночью российские дроны не атаковали Украину

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Сегодня ночью российские беспилотники впервые за длительный период времени не атаковали Украину.

С украинской стороны, похоже, ситуация вызвала недоумение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит», – заявил по этому поводу глава ЦПД СНБО Украины офицер ВСУ Александр Коваленко.

Украинские мониторинговые каналы тоже подтверждают эту информацию. Некоторые поспешили заявить, что такая ситуация впервые с октября прошлого года, что не совсем так.

«Ночью враг не запускал ударные БПЛА. Последний раз ночь прошла без вражеских дронов 14 марта этого года, а до этого 14 октября 2024-го, – уточняет украинский паблик Monitor, отслеживающий пуски.

При этом отмечается, что ночью ВС РФ активно применяли планирующие авиабомбы в Сумской, Запорожской областях и по подконтрольной ВСУ части Донбасса.

Не было массовых пусков БПЛА и со стороны Украины. Так, Минобороны РФ в утренней сводке отчиталось, что в течение минувшей ночи «дежурными средствами ПВО перехвачено три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области». Не исключено, что эти дроны были перехвачены в районе боевых действий в брянском приграничье, где ВСУ имеют ограниченный успех, завязав бои за два российских села.

В некоторых пабликах отсутствие пусков дронов связали с последними выпадами президента США Дональда Трампа в сторону Москвы и Киева и даже назвали шагом на пути к перемирию. Пока эта версия выглядит сомнительно. Скорее всего, ВС РФ лишь взяли передышку для восполнения запасов беспилотников после массированных пусков последних недель.