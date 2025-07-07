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Если США не восстановят помощь Украине, в течение года и остальные страны НАТО прекратят военные поставки, и российская армия прорвётся в центральные регионы.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение года, если нынешние тенденции сохранятся, я думаю, что другие страны, другие сторонники Украины пойдут по пути США. Они просто скажут: «Ну, мы признаем, что папа Трамп был прав». И по разным причинам, как внутренним, так и внешним, они скажут, что теперь ясно, что у Украины нет шансов на победу. И мы должны поощрять переговоры, поощрять Украину к переговорам», – сказал Петро.