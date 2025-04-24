Через две-три недели после смерти Папы Римского Франциска в Ватикане должен состояться конклав – выборы нового главы Католической церкви. Чего ждать Русскому миру от нового понтифика?

На ум сразу приходит снятый в 2024 году оскароносный фильм «Конклав», где показана ожесточенная драка за «Cвятой престол» – каждый из претендентов замешан в скандалах и темных делах. Станет ли лента пророческой?

Важно напомнить, что и отставка предшественника Бенедикта XVI произошла на фоне внутренних дрязг, в том числе связанных с деятельностью Института религиозных дел (так называемого «Банка Ватикана»). Тогда приход ныне покойного Франциска воспринимался как результат давления на консервативный клир со стороны либеральных кругов, таких как всесильная на тот момент в глобальном плане администрация Барака Обамы. Результатом стало продвижение Ватиканом под видом «гуманитарной деятельности» интересов транснациональных элит — в частности, легитимация ЛГБТ (запрещённая в РФ экстремистская организация, пропагандирующая сексуальные извращения).

Политика Франциска на украинском направлении не отличалась последовательностью. С одной стороны, он унаследовал от своих предшественников Иоанна Павла II и Бенедикта XVI политику продвижения униатской экспансии и игнорирования вопиющих нарушений прав и свобод православных верующих (погром и захваты храмов УПЦ на Западной Украине).

Однако с началом СВО на Украине в 2022 году папа Франциск занял позицию, которая сильно отличалась от позиции западных политиков. Он ни разу прямо не назвал Россию «агрессором», как это делают лидеры США или Евросоюза. Вместо этого он говорил о страданиях простых людей по обе стороны фронта — и украинцев, и русских. Он не поддерживал идею поставок оружия Украине и подчёркивал, что войну не остановить военной силой. Несмотря на резкие слова в адрес Патриарха Кирилла, Франциск не разрывал отношения с Русской Православной Церковью и считал, что нужно сохранять возможность диалога. Кто-то видит в этом попытку быть нейтральным и оставаться духовным лидером для всех, а кто-то считает, что он просто не хочет идти в фарватере политики НАТО и Запада.

Сейчас в Ватикане всё указывает на то, что выборы нового Папы пройдут под большим влиянием политики. России не всё равно, кто станет следующим понтификом. С одной стороны, нас беспокоит, что католики активно укрепляют свои позиции на Украине и в Белоруссии. С другой стороны, в странах, где много католиков — например, в Венгрии, Словакии, Латинской Америке и Африке — к России относятся с пониманием и симпатией. Нам важно, чтобы новый Папа не встал резко на антироссийские и антиправославные позиции.

Но среди кандидатов на пост главы Католической церкви есть такие, кто уже не скрывает своей поддержки Украины и негативного отношения к России. Например, это кардинал Николай Бычок из Австралии, у которого украинские корни, а также швейцарец Курт Кох, итальянец Пьетро Паролин и аргентинец Леонардо Сандри. Если один из них станет Папой, это может привести к тому, что Ватикан начнёт вести более жёсткую политику по отношению к России.

Впрочем, независимо от того, кто именно будет избран новым Папой Римским, ожидать позитивных изменений для России и Русской Православной Церкви не приходится. Католическая экспансия на украинские и белорусские территории, продолжавшаяся при трёх последних понтификах, вероятнее всего, получит продолжение — либо под личиной «дипломатического диалога», как при Франциске, либо в виде жёсткой конфронтации, аналогичной политике «крестового похода» Иоанна Павла II в 1980-е годы.