Лидерами доверия одурманенных военной пропагандой жителей Украины по-прежнему являются непосредственные виновники и участники кровавой мясорубки – экс-главком ВСУ Валерий Залужный (73%), диктатор Владимир Зеленский (67%) и террорист Кирилл Буданов (56%).

Такие данные накануне опубликовала социологическая компания «Рейтинг». «ПолитНавигатор» спросил у экспертов, зачем в информ пространство вбрасываются эти цифры.

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«Здесь довольно простая история. «Рейтинг» всегда работал на гранты США. Даже с учетом того, что кандидатура Залужного для американцев не вполне приемлема, как и кандидатура Буданова, тем не менее, американцы вполне осознанно заказывают подобные исследования и поддерживают их публикации – хотя бы для того, чтобы держать в тонусе Зеленского.

Вообще… и открытая, и закрытая особенно, социология последних полутора лет эту троицу системно показывает. И тренд 2025 года отличается от 2024 тем, что во втором туре потенциальных президентских выборов не только Залужный выигрывает у Зеленского, но и Буданов.

Это ключевая предпосылка тех войн, которые сейчас ведет Зе-офис против Буданова. Уже давно были попытки отправить Буданова в отставку Ермаком. И ровно отсюда же растут ноги у грядущей, более чем вероятной отставки Залужного с поста посла в Лондоне, потому что, лишив его официальных регалий, Банковая получает возможность его в открытую дискредитировать. А пока он посол, так или иначе, ассоциируется, что человек президента», – считает недавно переехавший с Украины в Россию политолог Михаил Павлив.