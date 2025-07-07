Будет сидеть в ЦБ до конца: ради Набиуллиной могут поменять закон – беглый либерал

Елена Острякова.  
07.07.2025 16:10
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина, Финансы


Слухи о замене нынешней главы Банка России на академика РАН Сергея Глазьева, скорее всего, лишены оснований.

Об этом экономист-иноагент Сергей Алексашенко заявил бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Слухи о замене нынешней главы Банка России на академика РАН Сергея Глазьева, скорее всего,...

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«Проблема Набиуллиной в том, что она по закону должна будет уйти. Но, в конце концов, можно же поменять законы. Для президента же закон поменяли, для председателей Верховного, Конституционного судов. Для чиновников, достигших 70 лет, поменяли же закон, что президент их может оставлять на службе», – сказал Алексашенко.

Он уверен, что президент РФ Владимир Путин продлит полномочия Набиуллиной.

«В принципе, если бы не эта норма закона, я считаю, что Путин оставил бы Набиуллину навечно. Нет к ней претензий», – считает Алексашенко.

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