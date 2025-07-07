Будет сидеть в ЦБ до конца: ради Набиуллиной могут поменять закон – беглый либерал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Слухи о замене нынешней главы Банка России на академика РАН Сергея Глазьева, скорее всего, лишены оснований.

Об этом экономист-иноагент Сергей Алексашенко заявил бежавшему на Украину телеведущему-иноагенту Евгению Киселеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Проблема Набиуллиной в том, что она по закону должна будет уйти. Но, в конце концов, можно же поменять законы. Для президента же закон поменяли, для председателей Верховного, Конституционного судов. Для чиновников, достигших 70 лет, поменяли же закон, что президент их может оставлять на службе», – сказал Алексашенко.

Он уверен, что президент РФ Владимир Путин продлит полномочия Набиуллиной.