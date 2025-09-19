Брожения в Киеве: Если бы не Зеленский, давно поубивали бы всех москалей!
Зе-команда на одних азартных играх за год распилила около полумиллиарда долларов, на которые можно было бы купить миллион fpv дронов – по три на каждого российского солдата на фронте.
Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Один из наибольших потоков, о которых он [глава комитета Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцев] сам и говорит, это потери бюджета от рынка азартных игр… Почему нельзя было запустить международные игровые консорциумы, в которых давным-давно вся эта инфраструктура существует – индонезийские, американские, сингапурские, а запустили именно или российские, или околороссийские? Ответ очевиден…
И теперь Гетманцев говорит: потери госбюджета за этот год составили 20 млрд.гривен. Это 500 млн.долл., а это, на секундочку, 1 миллион fpv. А это приблизительно по три fpv на каждого солдата врага», – вещал Луценко.
Береза прикинул, что «это же можно было уничтожить почти всех присутствующих на Украине».
«Да! Мы могли бы только через наведение порядка на одном секторе убить всех москалей, которые ползут по нашим посадкам. Всех! А если этого не происходит, это значит, что разгром русского врага не является приоритетом.
А главным приоритетом является напаковать своих друзей, которые сидят на потоках азартных игр», – негодовал в ответ экс-прокурор.
