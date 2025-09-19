Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Зе-команда на одних азартных играх за год распилила около полумиллиарда долларов, на которые можно было бы купить миллион fpv дронов – по три на каждого российского солдата на фронте.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Один из наибольших потоков, о которых он [глава комитета Рады по вопросам финансов Даниила Гетманцев] сам и говорит, это потери бюджета от рынка азартных игр… Почему нельзя было запустить международные игровые консорциумы, в которых давным-давно вся эта инфраструктура существует – индонезийские, американские, сингапурские, а запустили именно или российские, или околороссийские? Ответ очевиден… И теперь Гетманцев говорит: потери госбюджета за этот год составили 20 млрд.гривен. Это 500 млн.долл., а это, на секундочку, 1 миллион fpv. А это приблизительно по три fpv на каждого солдата врага», – вещал Луценко.

Береза прикинул, что «это же можно было уничтожить почти всех присутствующих на Украине».