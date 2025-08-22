Британский полковник: Есть риск, что отправлять на Украину будет некого
Отправка британских войск на Украину маловероятна – их в принципе недостаточно для этой цели. Скорее всего, англичане могут быть задействованы лишь для обучения ВСУ в качестве инструкторов.
Об этом в эфире GBNews заявил один из командиров британских войск в Афганистане, полковник в отставке Ричард Кемп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что касается возможности размещения британских и других европейских войск в Украине в рамках так называемой «Коалиции желающих», которая станет частью гарантий безопасности – я очень скептически к этому отношусь.
Во-первых, у британских войск нет возможности разместить большое количество солдат на Украине, и то же самое касается других европейских армий. Даже если бы у них было такое желание, я не думаю, что у них есть такая возможность. И то, что сейчас всерьез обсуждается в Великобритании, может еще изменится. Это не отправка войск в Украину для поддержания мира, а помощь украинской армии в восстановлении.
Может быть, вместо того, чтобы отправлять украинцев в Великобританию на обучение, отправить туда британских военных для обучения украинцев, что гораздо менее масштабно, чем отправка войск для боевых действий», – заявил Кемп.
