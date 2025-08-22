Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отправка британских войск на Украину маловероятна – их в принципе недостаточно для этой цели. Скорее всего, англичане могут быть задействованы лишь для обучения ВСУ в качестве инструкторов.

Об этом в эфире GBNews заявил один из командиров британских войск в Афганистане, полковник в отставке Ричард Кемп, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

