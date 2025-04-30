Обещанная утратившим легитимность президентом Украины Владимиром Зеленским атака беспилотников на Парад Победы в Москве может изменить ход украинского конфликта.

Об этом отставной британский генерал, автор книги «Война с Россией» Ричард Ширрефф заявил в интервью ютуб-каналу «Селиконовая долина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«9 мая, когда Путин надеется выступить на Красной площади в честь 80-летия победы над нацистской Германией, ситуация может измениться. Несмотря на его желание прекратить боевые действия, чтобы не сорвать парад, будем надеяться, что украинцы нанесут массированный удар беспилотниками именно в тот момент, когда он будет выступать.

К тому времени Россия вероятно потеряет миллион человек убитыми и ранеными в ходе войны. Как долго она сможет это выдерживать, я не знаю. Ее экономика на грани краха», – вещал британский «эксперт» Ширрефф.