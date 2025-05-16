Британский дипломат: «Истерика Зеленского в Турции – это уловка для Запада»
Владимир Зеленский прекрасно понимал, что Владимир Путин ни в какую Турцию не поедет, специально устроил истерику, чтобы снова оказаться в роли жертвы и потребовать ещё оружия от Запада.
Об этом на канале норвежского профессора Гленна Дисэна заявил экс-сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Меня поражает, что европейцы, которые работают в комитете, не понимают, как вести себя с Россией. Они выдвинули ультиматум. Но если бы кто-нибудь знал что-то о России, он бы знал, что президент Путин никогда бы на это не согласился. Они предложили ввести жёсткие санкции, хотя после 20 лет санкций не совсем понятно, что ещё можно сделать. Они хотят прекращения огня, конечно, мы тоже этого хотим. Нужно обсудить проблемы, которые беспокоили Россию не последние три года, а последние 18 лет, начиная с Мюнхенской конференции.
Думаю, на самом деле , это хорошо, что Путин предложил вместо бесконечных бессмысленных перемирий с угрозой санкций, начать переговоры впервые за три год в Стамбуле. Но случился другой поворот – Зеленский сказал, что лично встретится с Путиным, но нет никаких гарантий, что Путин придёт. Мне кажется, это уловка, чтобы Путин не пришёл, а Зеленский сказал, что всё было неправильно, и нам нужно больше оружия», – сказал Прауд.
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