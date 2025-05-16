Владимир Зеленский прекрасно понимал, что Владимир Путин ни в какую Турцию не поедет, специально устроил истерику, чтобы снова оказаться в роли жертвы и потребовать ещё оружия от Запада.

Об этом на канале норвежского профессора Гленна Дисэна заявил экс-сотрудник британского посольства в Москве Иан Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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