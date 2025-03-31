Британцы подстрекают Европу: «пора решить проблему Орбана»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Британское издание The Financial Times посвятило большой материал разбору способов, которыми брюссельская бюрократия может нивелировать влияние на принятие общеевропейских решений со стороны Будапешта, подозреваемого в ЕС в «игре на лапу» Вашингтону, Пекину и Москве.

«ЕС испытывает давнюю проблему Виктора Орбана. В течение многих лет она была управляемой. Сейчас она стала опасна для жизни самого Евросоюза. Стратегическая цель президента США Дональда Трампа – нормализовать отношения с Россией и переключить свое внимание на Китай и Индо-Тихоокеанский регион – означает отстранение от Европы – безусловно, от Украины и, возможно, от НАТО. Это дестабилизирует ЕСЦ», – говорится в публикации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Однако, в отличие от новой администрации США, чиновники ЕС рассматривают войну на Украине как «экзистенциальную». Они утверждают, что нет никаких оснований полагать, что Путин, которому сейчас помогает Трамп, остановится на Украине, если он добьется там успеха.

«Эмманюэль Макрон и Кир Стармер надеются, что амбиции Путина можно умерить, работая в партнерстве с США. Однако правда состоит в том, что США вряд ли предоставят гарантии, необходимые европейцам для развертывания войск и обеспечения продолжительного мира. Более вероятным, конечным результатом будет продолжение войны. При этих обстоятельствах у Европы нет другого выбора, кроме как поддержать и вооружить Украину», – делают вывод авторы публикации.

Способность ЕС помогать Украине напрямую скомпрометирована Орбаном, которого возвращение Трампа «очень подбодрило», – отмечает британское издание.

Венгерский премьер-министр идет в ногу с Трампом и Путиным, надеясь получить благосклонность от обоих. На встрече лидеров ЕС 6 марта Орбан ветировал выводы саммита по Украине. Это заставило остальных 26 лидеров принять отдельное заявление, что нанесло символический удар по единству ЕС.

По мнению The Financial Times, есть много конкретных способов, которыми Орбан может взорвать европейскую поддержку Киева. Экономические санкции ЕС против России необходимо возобновлять каждые полгода, и следующее решение должно быть принято в июле. Для этого необходимо единодушие, дающее Орбану право вето. Если Европа решит арестовать замороженные активы России в Euroclear на сумму около 200 млрд. евро, Орбан также должен будет дать на это свое согласие.

Орбан также имеет огромные рычаги влияния на процесс вступления Украины в ЕС. Каждый шаг, за исключением начального скринингового процесса, сравнивающего внутреннее законодательство Украины по acquis communautaire ЕС, должен быть принят единогласно.

По данным газеты, высокопоставленные европейские чиновники разработали ряд вариантов, как обойти тактику блокировки проукраинских инициатив Венгрией, но на их разработку и реализацию уйдет много времени, предупреждают авторы.

«Однако ЕС не должен подвергаться шантажу Орбана. У него много рычагов воздействия. Учитывая новую геополитическую реальность, целесообразно было бы их воплотить», – призывает газета.

По мнению авторов, самый простой рычаг давления на Венгрию со стороны ЕС – это деньги. В своем бюджете на 2021-27 годы ЕС выделил Венгрии 44,4 млрд евро, из которых 21,4 млрд евро еще не выделено.

«Эти деньги нужны Орбану. В 2024 году венгерская экономика практически находится в стагнации. Инфляция также растет с сентября прошлого года, достигнув в феврале годового показателя в 5,7%, что включает чувствительный для избирателей рост цен на продукты питания на 7,1%», – утверждает газета.

Стремительный рост пробрюссельского популиста Петера Мадяра, который из неизвестной фигуры в январе прошлого года привел свою партию Тиса ко второму месту на выборах в Европейский парламент, получив почти 30% голосов в июне, пошатнул ощущение высокой безопасности Орбана. Что еще хуже для него, поддержка оппозиционера продолжает расти. На его приход к власти надеются и в Лондоне и в европейских столицах.

Пытаясь укрепить поддержку, Орбан объявил о поэтапном снижении налогов для матерей и освобождении от НДС на основные продукты питания для пенсионеров. Однако эти меры гарантируют дефицит бюджета в этом году на уровне около 4,6% ВВП против целевого показателя в 3,7%, что грозит подорвать доверие к Венгрии на рынке, считают британские аналитики.

Поэтому средства ЕС критически важны для того, чтобы Орбан смог повысить доверие инвесторов к экономике своей страны. Европейская комиссия имеет рычаги влияния на Будапешт и должна ими воспользоваться.

Европейские чиновники рассматривают возможность перенаправления около 30 млрд евро из неиспользованных фондов объединения в европейскую оборону. Орбан хочет гарантировать, что эти средства не будут подвергаться тем же строгим условиям, которые до этого времени препятствовали выделению Венгрии 17,5 млрд евро из фондов сплоченности и грантов из Фонда восстановления и устойчивости ЕС.

Но поскольку условия применяются ко всем деньгам, выплачиваемым из бюджета ЕС или гарантируемым им, новый оборонный фонд Комиссии в размере 150 млрд евро также может оказаться недоступным для Орбана.

У ЕС есть еще более драконовское оружие против Венгрии, указывает The Financial Times. Если 22 страны-члены ЕС и Европейский парламент признают, что Венгрия серьезно нарушает верховенство права, то после ряда шагов, предусматривающих единодушие остальных 26 стран-членов, они могут квалифицированным большинством голосов приостановить право голоса Венгрии в ЕС.